Galaxy S20 Aksesuarlarına Corona Darbesi!

Samsung'un yeni Galaxy S20 amiral gemisi serisinin ABD'nin San Francisco eyaletinde tanıtılmasına iki haftadan kısa bir süre kaldı. Telefonların gelişinde bir sorun yok, ancak görünüşe göre aksesuarların gelişi biraz geç kalabilir.
MobileFun'a göre aksesuarların yetişmeyecek olmasının nedeni, Wuhan'ı etkisi altına alan Corona virüsü. Web sitesi, Samsung'un tedarikçilerinden gecikmelerle ilgili epostalar aldığını söylüyor. Birçok kılıf ve ekran koruyucusu Çin'den geldiğinden salgının kontrol altına alınmasını beklemeniz gerekebilir.
Çin'in yeni yıl tatilini üç gün uzatması ve tatilin 2 Şubat'a kadar sürecek olması, gecikmelere katkıda bulunuyor. Tatilin uzatılmasındaki amaç, daha az kişinin yolculuk yapmasını veya işe dönmesini sağlamak ve böylece virüsün yayılmasını engellemek. Bu tatil Çin'de yılın en önemli tatili olduğundan, tatilin uzatılması sevkiyatı etkiliyor.
MobileFun, Galaxy S20 çıktığında kılıf satacağını ancak stoklarının kısıtlı olacağını söylüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın