Galaxy S20 FE - Galaxy S20 Ultra Karşılaştırması: Hangisi Daha İyi?

Adil olmak gerekirse, serinin en yeni cihazı Galaxy S20 FE, Galaxy S20 Ultra ile karşılaştırıldığında yelpazenin diğer ucunda yer alıyor, bu nedenle bir amiral gemisi gibi mucizeler beklememek gerekli. Bununla birlikte, benzer takma adlara sahip olduklarından dolayı bir karşılaştırma yapılmasını hak ediyorlar.
Gençler de kazanabilir mi?
Büyük biraderinin sahip olduğu tüm avantajlara rağmen mücadele edip zafer kazanan küçük kardeş, Galaxy S20 Fan Edition ve Galaxy S20 Ultra yan yana bakarken kullanılması cazip klasik bir metafor. Galaxy S20 Fan Edition kazanacaksa, zaferini Galaxy S20 Ultra'nın aşırı yüksek fiyatına borçlu olacak. Gerçekte, bu iki cihaz isim benzerliğine rağmen farklı pazar segmentlerinde yer alıyor.
Bir yere kadar benzer özellikler
İki akıllı telefon modeli bazı özellikleri paylaşıyor ama aynı zamanda çok farklılar. 4G / 5G yeteneklerini ve Exynos 990 / Snapdragon 865 yonga setlerini paylaşıyorlar ve her iki cihaz da 120Hz kapasiteli bir ekrana ve dahili bileşenleri su ve tozdan korumak için IP68 derecesine sahip. NFC ve MST üzerinden Samsung Pay ile uyumlular. Galaxy S20 Fan Edition her ne kadar daha yeni One UI 2.5 arabirimi ile birlikte gelse de benzer bir yazılım deneyimi sunuyorlar ve her ikisinde de bir ekran altı parmak izi sensörü var, ancak S20 Fan Edition ultrasonik bir çözüm yerine Goodix'in optik sensörünü kullanıyor.
Ancak, ortak yönler sadece bunlardan ibaret. Galaxy S20 Ultra ile karşılaştırıldığında, yeni Galaxy S20 Fan Edition'da daha az RAM (6GB / 8GB) var, daha küçük, daha düşük çözünürlüklü 6,5 inç FHD düz ekran kullanıyor, arka panel Gorilla Glass 6 değil plastik. Pil 4.500 mAh kapasitesinde ve şarj cihazı 45W değil 25W. Kamera alanında, Galaxy S20 Fan Editionda ToF sensörü bulunmuyor, 3x optik zum ile sınırlı ve selfie kamerası 40MP değil 32MP çözünürlüğe sahip.
Galaxy S20 Ultra'nın mücadelede tek dezavantajı, Galaxy S20 Fan Edition'dan iki kat pahalı olması. Elbette teknolojik açıdan da daha üstün. Yine de Galaxy S20 Fan Edition'ın Galaxy S20 Ultra'nın satışlarını negatif etkileme potansiyeli bulunuyor. Altı ay sonra Galaxy S21 geleceği için kullanıcılar şu anda Galaxy S20 Ultra'ya kötü bir yatırım gözü ile bakıyor olabilir.
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