Galaxy S20, için Bir İyi, Bir de Kötü Haber Var!

Samsung Galaxy S20 için gelen yeni iddialar, bir iyi, bir de kötü haber veriyor!

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S20, için 120Hz Ekran İddiası!

Samsung'un gelecek amirali için isim karmaşası yaşanırken, öte yandan özelliklerine ilişkin sızıntılar da sürüyor. Daha önce Galaxy S11 olacağı bilinen yeni amiral, bizim daha önce sizlerle paylaştığımız gibi şimdilerde Galaxy S20 olarak anılıyor. Muhtemelen yeni amiral Galaxy S20 adıyla gelecek. Peki, Samsung Galaxy S20 özellikleri ne olacak?

Samsung Galaxy S20'nin özelliklerine ilişkin pek çok haberi daha önce sizlerle paylaştık. 11 Şubat'ta düzenlenecek olan lansmanda tanıtılacak olan Galaxy S20 için yeni gelen bilgi ise, telefonda kullanılacak ekrana ilişkin.

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Habere göre Samsung OneUI beta yazılımında çıkan kodlara göre, Galaxy S20 ekranı 120Hz tazeleme hızına sahip olacak. XDA Developers tarafından ortaya çıkartılan haberde, kullanıcılar ekran tazeleme hızını 60Hz ile 120Hz şeklinde kendileri belirleyebilecekler.  Ancak 120Hz tazeleme hızının yalnızca Full HD çözünürlükte kullanılabileceği düşünülüyor.

Yine kod satırlarında belirtilene göre, Galaxy S20'de herhangi bir 3.5 mm kulaklık girişi yer almayacak.

Galaxy S20 tek başına gelmeyecek. Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra şeklinde 3 model halinde tanıtılması beklenen yeni amiral hakkındaki sır perdesi 11 Şubat'ta kalkacak.

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