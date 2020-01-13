Galaxy S20 Plus, Büyük Kamera Bloğuyla Sızdı

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S20'nin (daha önce Galaxy S11 olarak biliniyordu) tanıtılacağı gün yaklaştıkça, sızıntılar yoğunlaşıyor. Bu kez bir XDA Developers üyesi, Galaxy S20 Plus'ın çalışır haldeki görüntülerini paylaştı.
Max Winebach tarafından paylaşılan fotoğraflar, Galaxy S20 adını bir kez daha doğruluyor. Bu isim, birkaç önce Samsung Electronics CEO'su tarafından da kullanılmış ve bir bakıma doğrulanmıştı. Resimlerde görünen 5G etiketi, ABD'de serinin her telefonunun 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865'i kullanacağını da doğruluyor.
S20+ 5G looks absolutely insane pic.twitter.com/0vppZ65wys— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 12, 2020
Resimler, arkadaki kamera bloğunun büyüyeceği ve öndeki kameranın Galaxy Note 10'daki gibi merkezde olacağı raporlarını doğruluyor. Bu arada XDA Developers'a göre Galaxy S20'nin arka kamera bloğunun içerisinde dört kamera bulunuyor. Bu etkileyici görünse de Samsung'un asıl kamera geliştirmelerini en üst seviye S20 olan Galaxy S20 Ultra'ya ayırdığı söyleniyor.
Yine de 11 Şubat'taki resmi tanıtım yapılana kadar hiçbir şeye kesin gözüyle bakmamakta fayda var.
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