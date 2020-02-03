Galaxy S20 İçin Flaş Haber: Super ISO Olacak!

Samsung, bu ay içinde Galayx S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra'yı tanıtacak. Muhtemelen 11 Şubat tarihinde yapılacak olan tanıtımlar beraber elbette bizler de sizlerle telefonlar hakkındaki ilk izlenimlerimizi paylaşacağız. Çok geçmeden de Samsung Galaxy S20 incelemesini en detaylı şekilde bu sayfalardan sizlere ileteceğiz. Ancak o güne kadar telefonlarla ilgili sızıntılar gelmeye devam edecek gibi. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Samsung'un yeni amiral gemisinde "Süuper ISO" adı altında bir teknoloji yer alacak.
İlgiltere Fikri Mülkiyet ofisine yapılan başvuru neticesinde alınan patent örneği, Samsung'un Galaxy S20 modellerinde Super ISO adı altında bir teknolojiye yer vereceğini gösteriyor. 30 Ocak 2020 tarihinde düzenlenen belge, LestGoDigital tarafından ortaya çıkartılmış.
Bu belgeye göre Galaxy S0 modellerinde yüksek ISO aralığı yer alacak. Ancak bu teknolojinin tüm Galaxy S20 modellerinde mi yoksa, yalnızca Galaxy S20+ veya Galaxy S20 Ultra'da mı bulunacağı şu an için netlik kazanmış değil.
Evet, Samsung Galaxy S20'lerin her birinde birtakım özellikler farklılık gösterebilir. Galaxy S20 modeliyle taban özelliklere yer vereceği düşünülen Samsung'un Galaxy S20+ ile üst seviye özellikleri sunması beklenirken, Galayx S20 Ultra ile de daha geniş ekran seçeneği sunacağı biliniyor.
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