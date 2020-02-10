Galaxy S20 İçin Geri Sayım Başladı!

Samsung'un yeni Galaxy S20 serisi amiral gemisi telefonları için beklenen gün yaklaştı. Artık saatleri saymaya başladık!

Galaxy S20 İçin Geri Sayım Başladı!

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi telefonları, yani Galaxy S20 serisi için artık saatleri sayıyoruz. 3 farklı model olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Galaxy S20 serisi 11 Şubat'ta, yani yarın, saat 22.00'de düzenlenecek etkinlikle tanıtılacak. Bu etkinlikte, yeni kablosuz kulaklıkların ve Galaxy Z Flip'in de tanıtılmasını bekleyebiliriz.

UNPACKED | Geleceği yeniden şekillendirmek için 11 Şubat'ı bekleyin! | SamsungUNPACKED | Geleceği yeniden şekillendirmek için 11 Şubat'ı bekleyin! | Samsung
Hemen kayıt olun, Galaxy'nin yeni üyesi ile tanışma fırsatı yakalayın! Detaylı bilgi için:

Telefonlar her ne kadar henüz resmi olarak tanıtılmış olmasa da, uzun zamandır CHIP Online'da okuduğunuz haberler sayesinde bizleri nelerin beklediğini neredeyse tamamen biliyor olmalısınız. Ancak bugüne dek karşımıza çıkan her detay, aslında birer dedikodu. Raflara çıkacak olan telefonların nasıl olacağını ise, tanıtım sonrasında kesin olarak öğreneceğiz.

Samsung, tanıtım etkinliği için özel bir video da yayınlamış durumda ve bu video ile, tüm meraklıları etkinliği izlemeye davet ediyor. Biz de yarın akşam, saat 22.00'de bu etkinliği sizlere canlı olarak sunacağız. Ama şimdilik, yukarıdaki video ile yetinmek zorundayız...

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