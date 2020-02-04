Galaxy S20'den iPhone 11 Pro'ya Rakip Fiyat Sızıntısı!

Apple'ın üst seviye telefonları genellikle biraz daha pahalı olarak kabul edilir. Ancak Samsung Galaxy S20, sızan fiyatlara bakacak olursak aradaki farkı kapatıyor.
Twitter'da sızıntılarıyla bilinen Max Weinbach, Galaxy S20'nin 4G ve 5G modellerinin İngiltere fiyatlarını paylaştı. Listenin en altında 799 Sterlin fiyat etiketine sahip olan Galaxy S20 4G bulunuyor. Bu fiyat, Galaxy S10'un İngiltere çıkış fiyatıyla aynı. Buraya kadar her şey güzel gibi görünse de, Galaxy S20'nin daha çok Galaxy S10e'nin devamı olarak sunulacağını hatırlatalım. Galaxy S10'nin İngiltere fiyatı, 669 Sterlin idi.
Galaxy S20'nin 5G sürümünün fiyatı ise 874 Sterlin'e ulaşıyor. Samsung Galaxy S20 Plus'ın 4G sürümü, sızıntıya göre 999 Sterlin fiyatla gelecek, yani Galaxy S10 5G'den 100 Sterlin daha pahalı olacak. Galaxy S20 Plus 5G'nin fiyatı ise 1.074 Sterlin'e ulaşıyor.
Galaxy S20 Ultra'ya geldiğimizde işler daha da korkunç bir hal alıyor desek, sanırız abartmış olmayız. En üst seviye olacağı söylenen bu modelin sadece 5G sürümü var ve İngiltere fiyatı, iddiaya göre 1.149 Sterlin olacak. Bu fiyat, iPhone 11 Pro Max'ın başlangıç fiyatıyla aynı.
Bu fiyatların İngiltere'ye ait olduğunu ve para birimini dönüştürmenin pek işe yaramadığını, fiyatların ülkeye göre değiştiğini belirtmekte fayda var. Örneğin Samsung, cihazı ABD'de genellikle Sterlin fiyatının üzerine 100 ekliyor.
Son olarak kaynak, Galaxy Z Flip'in 1.300 Sterlin fiyatla geleceğini iddia ediyor. Bu fiyat yüksek olsa da, Galaxy Fold'un 1.900 Sterlin fiyatının altında.
Bu tür sızıntılara şüpheyle bakmakta fayda var. Dahası Weinbach'ın kendisi bile fiyatların değişebileceğini söylüyor. Ancak 11 Şubat'taki tanıtım yaklaştığından, fiyatlar son haline yaklaşmış olabilir.
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