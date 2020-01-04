Galaxy S20'nin Kamerasından Yeni Bilgiler

Samsung'un beklenen amiral gemisi, bir süredir Galaxy S20 adıyla anılıyor. 18 Şubat'ta tanıtılması beklenen telefon hakkında kamera düzeninden kamera özelliklerine şimdiye kadar birçok şey öğrendik. Şimdi ise Galaxy Note 9'a gelen One UI 2 güncellemesinde keşfedilen kodların, Galaxy S20 ile ilgili ipuçları içerdiği fark edildi.
Kodlarda görünen "Direktörün Bakışı" işlevi, muhtemelen sinematik efektler oluşturmanız için özneleri veya sahneleri çerçevelemenize izin veriyor. "Tek Fotoğraf Çekim" işlevi ise kısa klipler veya fotoğraflar için yapay zeka destekli bir işlev. Bu işlev muhtemelen "gülümseme" gibi bir ifadeyi algılayıp, en iyi kareyi otomatik olarak seçmeye olanak tanıyor. "Tek Fotoğraf Çekim", kullanıcıya fotoğrafı iyileştirmeye yönelik poz veya açı önerileri de sunabilir.
APK dosyasında yapılan incelemede ortaya çıkan "Pro Video" video kaydı için ince ayarlar yapmanıza izin verecek. Samsung'un amiral gemilerinde bunu fotoğraflar için yapabiliyorsunuz ancak videolarda pozlama gibi ayarları değiştirmeniz mümkün olmuyor. İşlevin açıklamalarında pozlama, deklanşör hızı, renk tonu ve ISO hassasiyeti gibi sözcükler geçtiğinden bu durum değişebilir.
Son olarak Canlı Odaklama (Live Focus) işlevine yönelik yeni arka plan bulanıklaştırma (bokeh) efektlerinin eklendiği gözleniyor. Kod içerisinde şu dört yeni efektin adı geçiyor: Artify, Mono, Side Light ve Vintage.
Kamera dışındaki yeniliklerde ise pil sağılığını gösteren bir işlev var. Ayarlarda bulunan bu işlev, pilin şarj tutma özelliğinin ne durumda olduğunu ve değiştirmeye gerek olup olmadığını gösteriyor olabilir.
Bu işlevlere dair işaretler Note 9'un One UI güncellemesinde bulunsa da, hepsinin Note 9'a gelme garantisi yok. Ancak işlevlerden bazıları, Galaxy S10 ve Note 10 serisindeki cihazlara gelebilir.
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