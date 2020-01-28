Galaxy S20 Plus ve S20 Ultra'nın Kamera Çıkıntısı Göründü

Samsung Galaxy S20 Plus ve S20 Ultra'nın arka kamera bloğu, ilk kez bu kadar net sızdı!

Galaxy S20 Plus ve S20 Ultra'nın Kamerası Göründü

Galaxy S20'den şimdiye kadar birçok sızıntı geldi ancak yeni gelen görüntü, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra'nın arka kamera bloğunu ilk kez bu kadar net gösterdi.

Galaxy Buds Plus'ı da gösteren resim, telefon sızıntılarının uzman isimlerinden Evan Blass tarafından paylaşıldı. Görüntüden bu kulaklıkların telefonları ön siparişle alanlara ücretsiz olarak verileceği anlaşılıyor. Resme göre Galaxy S20 Plus ve S20 Ultra, dört arka kamerayla geliyor. Bununla birlikte S20 Ultra'nın kameraları daha iyi: Bu modelin bir arka kamerası, 108MP'e kadar ulaşıyor. Galaxy S20 Ultra'nın 10x optik zum ve 100x dijital zum sunacağı da söyleniyor.

Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra, Samsung'un 11 Şubat'ta yapılacak Unpacked 2020 etkinliğinde tanıtılacak. Sırasıyla 6,2 inç, 6,7 inç ve 6,9 inç ekranlarla gelecek üç telefonun da ülkeye göre Exynos 990 veya Snapdragon 865 işlemciyle gelmesi bekleniyor.

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