Galaxy S20 Ultra için Çelik İddiası

Dedikoduları adeta havada uçuşan Galaxy S20'nin Ultra modelinin kasası hakkında yeni ve ilginç bir iddia daha geldi!

Galaxy S20 Ultra için Çelik İddiası

Bugünkü modern telefonların çoğu, camın içerisinde alüminyum veya plastik çerçeveye sahip. Yeni bir iddiaya göre ise Samsung Galaxy S20 Ultra, çerçevesinde daha kaliteli bir madde kullanacak.

Bilginin kaynağı, Max Weinbach'ın bir tweet'inde paylaştığı şu birkaç kelime: "Galaxy S20 Ultra. Paslanmaz Çelik". Weinbach'ın bu bilgiyi nereden aldığını bilmiyoruz, bu yüzden dikkatli olmakta fayda var.

Paslanmaz çelik, ağır ve maliyetli olduğundan telefon gövdelerinde sıkça kullanılan bir madde değil. Çelik kullanan nadir telefonlar arasında iPhone X, iPhone XS Max ve iPhone 11 Pro Max bulunuyor ve tümünün de pahalı ve ağır olduğu açık. Nokia 8 Sirocco gibi Apple dışında bazı telefonlar da çelikten faydalanmıştı.

Çelik, bu dezavantajları karşısında daha sağlam bir yapıya sahip ve bazı kullanıcılar, alüminyumdan daha iyi bir tutuş hissiyatına sahip olduğunu ileri sürüyor.

11 Şubat'ta Galaxy S20'nin tanıtılacağı etkinlikte Samsung'un Galaxy S20 Ultra'da hangi maddeleri kullandığını hep birlikte göreceğiz.

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