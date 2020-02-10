Galaxy S20 Ultra Posteri, Çıkıntıyı Öne Çıkardı

Yeni Galaxy S20 Ultra'nın sızan resmi tanıtım posteri, Samsung'un arka kamera çıkıntısını öne çıkardığını gözler önüne seriyor!

Galaxy S20 Ultra Sızıntısı, Çıkıntıyı Öne Çıkardı

Galaxy S20'nin sızmayan hangi yanı kaldı diye düşünüyor olabilirsiniz. Samsung'un beklenen amiral gemisinin tüm parçaları, yeni gelen bir sızıntıyla muhtemelen tamamlandı.

ishanagarwal24

Galaxy S20 Ultra 5G'ye ait "resmi tanıtım posteri" telefonun birkaç gün sonraki tanıtımından önce Twitter'da paylaşıldı. Sızıntı, cihazla ilgili yeni bir bilgi vermese de, önceki sızıntıları doğruluyor. Bugüne kadarki tüm sızıntılar, Galaxy S20 Ultra 5G'nin arka kamera bölümünün alışılmadık derecede büyük olduğunu gösteriyor. Telefonun en önemli özelliklerinden birinin bu olacağı anlaşılıyor. Tanıtım resminde kamera çıkıntısının öne çıkarılması, firmanın dikkati buraya çekmek istediğini gösteriyor.

Galaxy S20 Ultra 5G'nin arka kameralarının 108MP ana kamera, 10x optik ve 100x dijital zum destekli 48MP telefoto lens, 12MP ultra geniş kamera ve bir ToF sensöründen oluşması bekleniyor.

Yeni Samsung Galaxy amiral gemileri, 11 Şubat'ta San Francisco'daki etkinlikte tanıtılacak.

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