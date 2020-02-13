Galaxy S20 ve Galaxy S10'u Karşılaştırın

Galaxy S20'nin teknik özellikleri, geçen senenin Samsung amiral gemisi Galaxy S10 karşısında nasıl görünüyor? Karşılaştırın!

Galaxy S20 ve Galaxy S10'u Karşılaştırın
Galaxy S20 (solda) ve geçen seneki Galaxy S10

Samsung'un Galaxy S20 serisi sonunda gerçeğe dönüştü. Üç telefondan oluşan serinin birçok yenilik sunduğu ve etkileyici olduğu açık. Peki serinin başlangıç seviyesi cihazı Galaxy S20, Samsung'un geçen seneki amiral gemisi Galaxy S10 karşısında, teknik açıdan nasıl görünüyor?

Galaxy S20'nin görünümü Galaxy S10'a çok benziyor olabilir, ancak bunun dışında iki telefonun ortak noktası oldukça az. Aşağıdaki tablo, telefonların teknik özelliklerini bir bakışta karşılaştırmanızı sağlayacak.

Galaxy S10 Galaxy S20
IP Sertifikası IP68 IP68
Boyutlar 70,4 x 149,9 x 7,8 mm, 157 g 69,1 x 151,7 x 7,9 mm, 163 g
Ekran 6.1 inç QHD + Dinamik AMOLED 2x 6,2 inç QHD + Dinamik AMOLED 2x
60Hz yenileme hızı, HDR10 + 120Hz yenileme hızı, HDR10 +
Infinity-O, Daima Açık Ekran Infinity-O, Daima Açık Ekran
Gorilla Glass 6 Gorilla Glass 6
Yonga seti 7nm Snapdragon 855 7nm Snapdragon 865
8nm Exynos 9820 (Uluslararası model) 7nm Exynos 990 (4G modeli)
GPU Adreno 640 Adreno 650
Mali-G76 MP12 (Exynos) Mali-G77 MP11 (Exynos)
Veri deposu 8GB RAM 4G modelde 12GB RAM / 8GB
Depolama 128 GB UFS 2.1 128 GB UFS 3.0
512 GB'a kadar değişken 512 GB'a kadar değişken
microSD kart yuvası microSD kart yuvası
Kamera 12MP f / 1.5-f / 2.4, 1.4um, OIS 12MP f / 1.8, 1.8um, OIS
16MP f / 2.2 123 derece ultra geniş 12MP f / 2.2 120 derece ultra geniş
12MP f / 2.4 telefoto, 2x optik zoom, OIS 64MP f / 2.0, 3x optik zoom, 30x dijital zoom, OIS
Video kaydı 60 fps'de 4K'ya kadar 24 fps'de 8K, Pro video modu
Ön kamera 10MP f / 1.9 10MP f / 1.9
Bağlantı LTE 5G / LTE
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C
Hibrit Çift SIM, VoLTE, Kablosuz Arama Hibrit Çift SIM, VoLTE, Wi-Fi çağrısı
pil 3400mAh 4000mAh
Doluyor 15W Hızlı Şarj 25W Süper Hızlı Şarj
12W kablosuz şarj 12W kablosuz şarj
4,5W ters kablosuz şarj 4,5W ters kablosuz şarj
işletim sistemi One UI 2.0 ile Android 10'a güncellendi Bir UI 2.1 ile Android 10
Diğerleri Ekran içi ultrasonik parmak izi tarayıcı, Yüz Tanıma Kilidi, Samsung Pay Ekran içi ultrasonik parmak izi tarayıcı, Yüz Tanıma Kilidi, Samsung Pay
Stereo hoparlörler Stereo hoparlörler

Aşağıdaki tabloda ise Galaxy S10+ ve Galaxy S20+ arasındaki önemli farkları görebilirsiniz.

Galaxy S10+ Galaxy S20+
Boyutlar 157,6 x 74,1 x 7,8 mm 161,9 x 73,7 x 7,8 mm
Ekran 6.4 inç QHD + Dinamik AMOLED 6,7 inç QHD + Dinamik AMOLED 2x
60Hz yenileme hızı 120Hz yenileme hızı
Kamera 12MP f / 1.5-f / 2.4, 1.4um, OIS 12MP f / 1.8, 1.8um, OIS
16MP f / 2.2 123 derece ultra geniş 12MP f / 2.2 120 derece ultra geniş
12MP f / 2.4 telefoto, 2x optik zoom, OIS 64MP f / 2.0, 3x optik zoom, 30x dijital zoom, OIS
- ToF Derinlik Görüş Kamerası
Selfie Kamerası Çift kamera sistemi, 10MP birincil ve 8MP derinlik sensörü 10MP f / 2.2 selfie kamera
Pil 4100mAh, 15W hızlı kablolu şarj 4500mAh, 25W Süper Hızlı Şarj

Karşılaştırmalar, Galaxy S20 ailesinin Galaxy S10'un kamerası, pili ve ekranında önemli geliştirmeler yaptığını gösteriyor. Galaxy S10 sahibiyseniz, Galaxy S20'ye geçmek istemeyebilirsiniz ancak S9 ve daha eski modelleri kullananlar, Galaxy S20'ye geçmeyi akıllarından geçirebilirler.

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