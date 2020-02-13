Galaxy S20 ve Galaxy S10'u Karşılaştırın

Samsung'un Galaxy S20 serisi sonunda gerçeğe dönüştü. Üç telefondan oluşan serinin birçok yenilik sunduğu ve etkileyici olduğu açık. Peki serinin başlangıç seviyesi cihazı Galaxy S20, Samsung'un geçen seneki amiral gemisi Galaxy S10 karşısında, teknik açıdan nasıl görünüyor?
Galaxy S20'nin görünümü Galaxy S10'a çok benziyor olabilir, ancak bunun dışında iki telefonun ortak noktası oldukça az. Aşağıdaki tablo, telefonların teknik özelliklerini bir bakışta karşılaştırmanızı sağlayacak.
|Galaxy S10
|Galaxy S20
|IP Sertifikası
|IP68
|IP68
|Boyutlar
|70,4 x 149,9 x 7,8 mm, 157 g
|69,1 x 151,7 x 7,9 mm, 163 g
|Ekran
|6.1 inç QHD + Dinamik AMOLED 2x
|6,2 inç QHD + Dinamik AMOLED 2x
|60Hz yenileme hızı, HDR10 +
|120Hz yenileme hızı, HDR10 +
|Infinity-O, Daima Açık Ekran
|Infinity-O, Daima Açık Ekran
|Gorilla Glass 6
|Gorilla Glass 6
|Yonga seti
|7nm Snapdragon 855
|7nm Snapdragon 865
|8nm Exynos 9820 (Uluslararası model)
|7nm Exynos 990 (4G modeli)
|GPU
|Adreno 640
|Adreno 650
|Mali-G76 MP12 (Exynos)
|Mali-G77 MP11 (Exynos)
|Veri deposu
|8GB RAM
|4G modelde 12GB RAM / 8GB
|Depolama
|128 GB UFS 2.1
|128 GB UFS 3.0
|512 GB'a kadar değişken
|512 GB'a kadar değişken
|microSD kart yuvası
|microSD kart yuvası
|Kamera
|12MP f / 1.5-f / 2.4, 1.4um, OIS
|12MP f / 1.8, 1.8um, OIS
|16MP f / 2.2 123 derece ultra geniş
|12MP f / 2.2 120 derece ultra geniş
|12MP f / 2.4 telefoto, 2x optik zoom, OIS
|64MP f / 2.0, 3x optik zoom, 30x dijital zoom, OIS
|Video kaydı
|60 fps'de 4K'ya kadar
|24 fps'de 8K, Pro video modu
|Ön kamera
|10MP f / 1.9
|10MP f / 1.9
|Bağlantı
|LTE
|5G / LTE
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C
|Hibrit Çift SIM, VoLTE, Kablosuz Arama
|Hibrit Çift SIM, VoLTE, Wi-Fi çağrısı
|pil
|3400mAh
|4000mAh
|Doluyor
|15W Hızlı Şarj
|25W Süper Hızlı Şarj
|12W kablosuz şarj
|12W kablosuz şarj
|4,5W ters kablosuz şarj
|4,5W ters kablosuz şarj
|işletim sistemi
|One UI 2.0 ile Android 10'a güncellendi
|Bir UI 2.1 ile Android 10
|Diğerleri
|Ekran içi ultrasonik parmak izi tarayıcı, Yüz Tanıma Kilidi, Samsung Pay
|Ekran içi ultrasonik parmak izi tarayıcı, Yüz Tanıma Kilidi, Samsung Pay
|Stereo hoparlörler
|Stereo hoparlörler
Aşağıdaki tabloda ise Galaxy S10+ ve Galaxy S20+ arasındaki önemli farkları görebilirsiniz.
|Galaxy S10+
|Galaxy S20+
|Boyutlar
|157,6 x 74,1 x 7,8 mm
|161,9 x 73,7 x 7,8 mm
|Ekran
|6.4 inç QHD + Dinamik AMOLED
|6,7 inç QHD + Dinamik AMOLED 2x
|60Hz yenileme hızı
|120Hz yenileme hızı
|Kamera
|12MP f / 1.5-f / 2.4, 1.4um, OIS
|12MP f / 1.8, 1.8um, OIS
|16MP f / 2.2 123 derece ultra geniş
|12MP f / 2.2 120 derece ultra geniş
|12MP f / 2.4 telefoto, 2x optik zoom, OIS
|64MP f / 2.0, 3x optik zoom, 30x dijital zoom, OIS
|-
|ToF Derinlik Görüş Kamerası
|Selfie Kamerası
|Çift kamera sistemi, 10MP birincil ve 8MP derinlik sensörü
|10MP f / 2.2 selfie kamera
|Pil
|4100mAh, 15W hızlı kablolu şarj
|4500mAh, 25W Süper Hızlı Şarj
Karşılaştırmalar, Galaxy S20 ailesinin Galaxy S10'un kamerası, pili ve ekranında önemli geliştirmeler yaptığını gösteriyor. Galaxy S10 sahibiyseniz, Galaxy S20'ye geçmek istemeyebilirsiniz ancak S9 ve daha eski modelleri kullananlar, Galaxy S20'ye geçmeyi akıllarından geçirebilirler.
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