Galaxy S21 FE, Bu Kez Doğrudan Samsung Tarafından Yayınlanan Görselle Sızdı

Galaxy S21 FE'nin yarın düzenlenecek Unpacked etkinliğinde, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 ile birlikte tanıtılmayacağı artık kesin. Telefonun çip sıkıntısı ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle ertelendiği daha önce ortaya çıkmıştı. Ama bu durum, S21 FE'nin hiç olmayacağı anlamına da gelmiyor. Telefon henüz duyurulmamış olsa da Samsung yanlışlıkla kendi cihazını sızdırmış gibi görünüyor.
Samsung'un resmi Instagram hesabında yayınlanan yeni bir görsel, Galaxy S21 FE'yi mor rengiyle sergiliyor. Kamera çıkıntısı ve akıllı telefonun arkası aynı renge sahip olduğu için Galaxy S21 veya Galaxy S21+ olmadığı kesin. Görünüşe göre Samsung'un sosyal medya ve pazarlama ekibinden biri bu görseli oluştururken yeterince dikkat etmemiş ve Galaxy S21'in görselini kullanmak yerine Galaxy S21 FE'nin görselini kullanmış.
Galaxy S21 FE'nin Full HD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç Super AMOLED Infinity-O ekranla gelmesi bekleniyor. Telefonun Snapdragon 888 işlemci, 8GB RAM ve 128GB/26GB dahili depolama ile donatılacağı da sızıntılar sayesinde bildiklerimiz arasında. Galaxy S20 FE'de kullanılanla aynı kamera kurulumu bekleniyor.
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