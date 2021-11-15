Galaxy S21 Serisine Büyük Müjde: One UI 4 (Android 12) Güncellemesi Hazır!

Samsung, Galaxy S21 serisinin (Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra) One UI 4 (Android 12) güncellemesini almaya başladığını duyurdu. Koreli firma, yeni güncellemenin ek kişiselleştirme seçenekleri, daha fazla gizlilik özelliği ve Samsung ekosistemine daha fazla erişim getirdiğini iddia ediyor.
Böylece Android 12'ye güncellenen ilk Samsung cihazları Galaxy S21 serisi olmuş oluyor. Ama diğer cihazların da sırada olduğunu biliyoruz. Desteklenen cihazların listesi şu şekilde: Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, Note20, Note20 Ultra, S10, S10e, S10+, S10 5G, Note10, Note 10+, Galaxy Fold, Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2 , Z Çevir, Z Çevir 5G, Galaxy A82 5G, A72, A52, A52 5G, A52s 5G, Galaxy Tab S7 ve Tab S7+.
One UI 4 hakkında yorum yapan Samsung Electronics Mobil İletişim İşinde Genel Müdür Yardımcısı ve Yazılım Platformu Ekibi Başkanı Janghyun Yoon şunları söyledi: "Herkese mümkün olan en kısa sürede mümkün olan en iyi mobil deneyimlere erişim sağlamayı taahhüt ediyoruz. One UI 4, Galaxy akıllı telefon kullanıcılarını en son özelleştirme ve gizlilik özellikleriyle donatarak bu vaadi yerine getiriyor. Ama orada durmayacağız. Yakında diğer akıllı telefon ve tablet kullanıcıları da bu yazılım güncellemesinden yararlanabilecek ve tüm ekosistemimiz genelinde daha sorunsuz bir deneyim sunabilecek."
One UI 4, arka planınıza göre uyum sağlayan devasa bir renk paletine sahip olan Android 12'yi temel alıyor. Ana ekran simgeleriniz, menünüz, düğmeleriniz ve arka planınız dahil her şey, bu güncelleme ile daha derin özelleştirme seçeneklerine kavuşuyor.
One UI 4, kişiselleştirmenin dışında yeni gizlilik ve güvenlik özellikleri de içeriyor. Samsung tarafından vurgulanan özelliklerden biri, bir uygulama kameranıza veya mikrofonunuza erişmeye çalıştığında uyarı alacak olmanız..
Son olarak Samsung, One UI 4'ün genişletilmiş cihaz ekosisteminden ve üçüncü taraf uygulamalardan en iyi şekilde yararlanmanıza izin verdiğini de söyledi. İnternet bağlantısı üzerinden yüksek kaliteli görüntülü görüşmelere izin veren Google Duo gibi üçüncü taraf uygulamalar ve hizmetlerle sorunsuz bir deneyim sağlamak için Google ve diğer sektör liderleriyle birlikte çalıştıklarını söyleyen Koreli dev, senkronizasyonun da daha sorunsuz olacağına vurgu yaptı.
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