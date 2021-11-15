Galaxy S21 Serisine Büyük Müjde: One UI 4 (Android 12) Güncellemesi Hazır!

Samsung, Android 12 (One UI 4) güncellemesinin Galaxy S21 serisi için yayınlanmaya başlandığını resmi olarak duyurdu. Diğer Galaxy cihazlar da sıralarını bekliyor!

Android 12 ve One UI 4, Galaxy S21'e geldi!

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