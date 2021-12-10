Galaxy S22 Fiyatıyla Şaşırtacak; Peki Bu Durum, S21 FE'yi Nasıl Etkileyecek

Samsung'un sıradaki amiral gemisi telefonu Galaxy S22'nin fiyatıyla yüzleri güldüreceği konuşuluyor. Peki ama "ucuz" bir Galaxy S22 karşısında Galaxy S21 FE'nin şansı var mı?

  • Levent Öztürk
Galaxy S22 fiyatıyla şaşırtacak!

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