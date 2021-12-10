Galaxy S22 Fiyatıyla Şaşırtacak; Peki Bu Durum, S21 FE'yi Nasıl Etkileyecek

Samsung'un Fan Edition serisi, en yeni Galaxy S üst seviye telefonların en iyi özelliklerini daha düşük bir fiyat noktasına getirmenin yolu olarak ortaya çıkmıştı. Galaxy S20 FE bu modellerden biriydi ve 699 dolarlık fiyat etiketi ile dünyanın (satışa sunulduğu) her yerinde büyük bir başarı elde etti.
Ancak daha sonra Galaxy S21 serisi piyasaya sürüldü ve Samsung'un temel Galaxy S21 modelinin fiyatlandırmasında tercih ettiği agresif tutum pek çok kişi için şaşırtıcı oldu. ABD'de Galaxy S21 modeli, Galaxy S20 FE'den sadece 100 dolar fazla ve Galaxy S21+'dan tam 200 dolar daha az olan 799 dolar fiyat etiketiyle satışa başladı.
Şimdi kaynaklardan gelen söylentilere göre Samsung, önümüzdeki yıl temel Galaxy S22 modeli için aynı 799 dolarlık fiyat etiketini devam ettirebilir. Samsung, yeni üst seviye serisini resmileştirene kadar bir değişiklik yaşanması her zaman mümkün, ancak şimdilik, Galaxy S22 akıllı telefonların en küçüğünün önceki modele göre bir fiyat artışı görmeyeceği söyleniyor.
Söylentiye göre Samsung, standart Galaxy S22 modelinden 14 milyon adede kadar satmayı umuyor ve 800 doların altındaki bir fiyat şüphesiz şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.
Ancak bu fiyatlandırma, Galaxy S21 FE'nin gerçekten çok cazip bir fiyata sahip olması gerektiği anlamına da geliyor. Çünkü Galaxy S22'den sadece 100 dolar daha ucuz olması durumunda, telefonun pek bir şansı kalmayacak gibi görünüyor.
Galaxy S20 FE de Galaxy S21'den 100 dolar daha ucuzdu, ancak S21 serisinden birkaç ay önce çıkma avantajına sahipti. Öte yandan Galaxy S21 FE, yalnızca bir aylık bir başlangıç farkına sahip olacak.
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