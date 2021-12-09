Apple - Epic Kavgasında Bu Kez Gülen Taraf Apple Oldu!

Federal Temyiz mahkemesi, Epic'in App Store uygulamaları içine harici satınalma bağlantıları koyma isteğine "dur" dedi. Fortnite yapımcısı Epic Games ile iPhone üreticisi Apple arasında uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyecekmiş gibi görünen savaşta, böylece Apple büyük bir zafer kazanmış oluyor. Firma harici bağlantılara izin vermeye zorlayacak olan karara karşı "kalıcı bir ihtiyati tedbir" aldırmayı başardı.
Mahkeme, daha önce alınan ve Epic'in zaferi anlamına gelen karara karşı Apple'ın temyiz isteğini yerinde buldu ve bir önceki karara uyulduğu takdirde "sisteme onarılamaz bir zarar vereceğini kanıtlamak için yeterli delil sunduğunu" karara bağladı. Bir önceki karar, Apple'a App Store'daki uygulamalara dışarıdan satın alma linkleri, düğmeler, e-ticaret bağlantılarına izin verme zorunluluğu getiriyordu.
Apple bu karara itiraz etmiş ve tüm satın almaların sadece kendi mevcut sisteminden yapılacağında ısrar etmişti. Apple, yapılan her ticari işlemden %15 - %30 arası komisyon alıyor ve bu gelir kaynağını kaybetmek istemiyor.
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