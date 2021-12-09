Apple - Epic Kavgasında Bu Kez Gülen Taraf Apple Oldu!

Apple ve Epic arasındaki App Store kavgasında ilk raundu Epic kazanmıştı. Ama şimdi gelen yeni karar, işleri tamamen tersine döndürdü!

Büyük kavgada bu kez gülen Apple oldu!

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