900 Çalışanını Aynı Anda, Zoom'dan İşten Çıkarttı: "Gerçek üstü bir andı"

Sadece 3 dakikalık bir Zoom görüşmesi ile tam 900 çalışanını işten çıkartan CEO'ya tepkiler yağıyor. Kovulan bir çalışan olayı "gerçek üstü bir andı, çok duygusuzdu" sözleriyle anlatırken, şirketteki pek çok kişinin de hemen ardından istifa ettiği bildiriliyor!

900 Çalışanını Aynı Anda, Zoom'dan İşten Çıkarttı!
Vishal Garg

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