Galaxy S22 Ultra'nın İlk Tasarım Görüntüleri İnternete Sızdı!

Galaxy S22 serisinin lansmanına daha aylar var, ancak birçok özelliği ve teknik bilgisi şimdiden sızmış durumda. Elbette bunlar değişiklik gösterebilir ve Samsung bize sürpriz yapabilir, ancak genellikle bu sızıntılar pek de şaşmıyor. O nedenle yeni ortaya çıkan bu sızıntı da bir hayli önemli. Zira Galaxy S22 Ultra'nın render görüntüleri de ortaya çıktı.
@OnLeaks ve Digit, Galaxy S22 Ultra'nın tasarımını ve bazı özelliklerini ortaya koyan ilk 3D render görüntülerini yayınladı.
Galaxy S22 ve Galaxy S22+'ın 50 MP 3'lü kamera kurulumuna sahip olması beklenirken, Galaxy S22 Ultra, 108 MP ana lens içeren 4 kamera kurulumuna sahip olabilir. Yeni serideki tüm akıllı telefonların Exynos 2200 yonga seti (bazı pazarlarda Snapdragon 898), One UI 4 ile Android 12 işletim sistemi, stereo hoparlörler, IP68 sertifikası ve ekran içi parmak izi sensörü içerdiği söyleniyor.
Galaxy S22, 3700 mAh kapasitesinde bir batarya içerecek ve 25W hızlı şarj desteği gösterecek. Galaxy S22+, 4500 mAh pile sahipken, Galaxy S22 Ultra ise 5000 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Her 2 telefonda da 45W hızlı şarj özelliği bulunacak.
Bunların hepsi bugüne kadar aldığımız duyumlar. Peki, Galaxy S22 Ultra nasıl görünüyor? İşte aşağıda Galaxy S22 Ultra'nın işlenmiş 3D fotoğrafları:
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