Galaxy S22 Ultra'nın İlk Tasarım Görüntüleri İnternete Sızdı!

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın tasarımı nasıl olacak? Telefona ait ilk görüntüler internete sızdı ve bize bu sorunun cevabını veriyor!

  • Ercan Uğurlu
Galaxy S22 tasarımı ilk kez göründü

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Galaxy S22 Ultra'nın İlk Tasarım Görüntüleri İnternete Sızdı!

 

 