Instagram'da hikayeye müzik ekleme nasıl yapılır?

Piyasa sürüldüğü ilk günden itibaren kullanıcıların ilgisini çeken Instagram, ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma imkanı sağlar. 2010 yılında kurulan bu platform 2012 yılında Facebook tarafından satın alınmıştır. Gelişen teknoloji ile beraber Instagram dünyasında farklı yenilikler kullanıcılara sunulur.
Fotoğraf ve video gönderilerinin dışında hikaye paylaşma ve canlı yayın açma Instagram'ın kullanıcılarına sunduğu yeniliklerdendir. Kullanıcılar istedikleri zaman Instagram hikayesi paylaşarak durum güncellemesi yapar. Sosyal medya dilinde bu özellik hikaye veya story olarak değişir.
Instagram Hikayesi 24 Saat Sonra Otomatik Olarak Silinir
Instagram hikaye özelliği için 24 saat içinde otomatik olarak silinen fotoğraflar tanımı yapılabilir. Paylaşılan bir hikaye görseli 24 saat profilinizde kalır. Süresi dolduktan sonra otomatik olarak silinen hikayeler, Instagram'ın arşiv bölümüne taşınır.
Paylaşılan hikaye, Instagram hesabınızda kayıtlı takipçilerin önüne çıkar. Ana sayfanın üst kısmında yer alan hikaye bölümünde profil fotoğrafınıza tıklayınca paylaştığınız hikaye görseli açılır.
Instagram profiliniz herkese açık ise hesabınızı ziyaret eden herkes gün içinde paylaştığınız hikayeyi görebilir. Son zamanlarda Instagram'ın sunduğu yeni özelliklerden biri Instagram hikaye müzik ekleme seçeneğidir.
Kullanıcılar fotoğraf ve videoya müzik ekleyerek eğlenceli ve dikkat çekici hikayeler oluşturur. En fazla 15 saniyelik müzik ekleyebileceğiniz hikaye kısmında şarkının istediğiniz bölümü seçerek kullanabilirsiniz.
Instagram Hikayesine Müzik Nasıl Eklenir?
Instagram hikaye özelliği tüm kullanıcılar tarafından kullanılan eğlenceli bir paylaşım türüdür. Kullanıcılar anlık durumlarını paylaşarak takipçilerine çeşitli mesajlar gönderir. Hikayeleri renkli ve eğlenceli hale getirmek için yeni eklenen müzik özelliği kullanılır. Instagram hikayesine müzik eklenlendiğinde bir şarkının en fazla 15 saniyelik kısmı kullanılabilir. Kullanıcılar isteklerine göre bu süreyi değiştirebilir.
Basit bir ayarlama ile şarkının kaç saniyelik kısmı ve hangi bölümünün çalacağını seçerek müzikli Instagram hikayesi oluşturabilirsiniz.
- Müzikli Instagram hikayesi oluşturmak için ilk olarak anasayfadan hikaye kısmına girin.
- Hikayenizde kullanmak istediğiniz görseli seçin.
- Paylaşmaya karar verdiğiniz fotoğrafın üst kısmında etikete benzer bir buton bulunur.
- Açılan menüde müzik yazan kısmı seçerek istediğiniz şarkının adını arama butonuna yazın. Arama sonuçları arasından istediğiniz şarkının nakaratını, girişini veya başka bir bölümünü hikayenize ekleyebilirsiniz.
- Müzik oynatma çubuğu üzerinde hikayenizde çalmasını istediğiniz bölümü seçerek işlemi tamamlayın.
Instagram müzikli hikaye özelliğini çektiğiniz videolarda kullanabilirsiniz. Ancak, videoya müzik eklediğiniz sesi otomatik olarak kısılır.
Hikaye düzenleme bölümünde müzik ayarlarını göremiyorsanız Instagram uygulaması güncelleyerek deneyebilirsiniz. Yeni bir özellik olan hikayeye müzik ekleme işlemi uygulamanın eski sürümlerinde bulunmaz.
Instagram Hikaye Özelliği Nasıl Kullanılır?
Instagram'ın gönderi paylaşmak kadar popüler özelliklerinden biri hikayeler özelliğidir. 24 saat içinde kaybolan fotoğraf ve görseller paylaşarak hikayeler ile durumunuzu güncelleyebilirsiniz. Instagram hesabı olan tüm profiller sayfalarında hikaye paylaşabilir.
İşletme hesabına ve bireysel hesaba sahip kullanıcıların hikayeleri takipçileri ile paylaşılır. Korumalı hesabı olan kullanıcıların hikayeleri yalnızca takipçi listesi tarafından görünür. Herkese açık profile sahip kullanıcıların hikayelerini, kişiyi takip etmeseniz bile görebilirsiniz.
Paylaşılan hikayeleri kimlerin gördüğünü hesap sahibi görebilir. Paylaştığınız hikayenin alt kısmında paylaştığınız hikayeyi izleyenlerin listesi çıkar.
Instagram'da hikayelerinizi görmesini istemediğiniz kişilerden gizleyerek paylaşabilirsiniz. Hikaye ayarları kısmından kişileri gizle menüsü kullanarak hikayenizi görmesini istemediğiniz kişilerden gizleyebilirsiniz. Ayrıca, yakın arkadaşlar listesi oluşturarak hikaye paylaşımlarınızı yalnızca yakın arkadaşlarınıza yapabilirsiniz.
Yakın arkadaşlar listesine yapılan hikayelerin çerçeve rengi yeşildir ve hikaye açıldığında köşede yakın arkadaşlara özel olduğunu belirten küçük bir bilgi notu bulunur. Instagram hikayelerine anasayfanın üst kısmından ulaşabilirsiniz. Hikaye paylaşan kullanıcıların profil fotoğrafı anasayfanın üst kısmında renkli bir çerçeveyle çıkar. Bu fotoğraflara tıklayınca hikayeleri izleyebilirsiniz.
- Instagram hesap kapatma nasıl yapılır? 2021 güncel hesap kapatma linki
- İşte Instagram Kullanıcıları İçin Güvenlik İpuçları
- Instagram hesap dondurma nasıl yapılır? Hesap dondurma ve kapatma linkleri
- Instagram hesap silme nasıl yapılır? Hesap silme linki
- Instagram'da pp büyütme nasıl yapılır? (Programsız ve programlı)
- Instagram hesap açma nasıl yapılır? Instagram giriş ekranı (Kaydol)
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın