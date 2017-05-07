Galaxy S8 Active, User Agent Dizisinde Göründü!
Galaxy S8'in geleneği sürdürecek yeni özel sürümüne ait ilk sinyal, internette ortaya çıktı!
İnternette dolaşan cihazlar, bunu genellikle isimlerini arkalarında bırakarak yapıyorlar. Telefonların adını taklit etmek kolay bir iş, ancak yeni keşif Galaxy S8 Active için yeni bir ipucu vermiş olabilir.
User Agent String içerisinde "SM-G892A" model numarasını taşıyan telefonun Galaxy S8 Active'in AT&T'ye özel sürümü olması muhtemel. Galaxy S8'in "dayanıklı" sürümü olan S8 Active hakkında bunlar dışında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Tahmin yürütürsek telefonun su ve toz geçirmezliği belgeleyen IP68 sertifikasyonuyla geleceğini söyleyebiliriz. Cihazın teknik özelliklerinin Galaxy S8 ile aynı olup olmayacağı ise şimdilik belli değil.
ABD merkezli mobil sağlayıcı AT&T, yeni telefonlarını genellikle Haziran ayında tanıtıyor - yani merakımızı gidermek için biraz beklememiz gerekebilir.
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