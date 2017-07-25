Galaxy S8 Alanlar, Telefonlarından Ne Kadar Memnun?
Küçük bir servet döküp Galaxy S8 satın alanlar, telefonlarından ne kadar memnun? Cevap, haberimizde gizli...
Geçtiğimiz günlerde Reddit üzerinde düzenlenen bir anket, Galaxy S8 sahiplerinin cihazları hakkındaki düşüncelerini soruyordu. Ve şimdi cevapların ortalamaları, teknoloji meraklılarının incelemeleri için bir grup tablo halinde sunuldu.
Awesomesauce1492 adı ile tanınan Reddit yazarının söylediğine göre oranlar toplamda 1.433 cevaptan toplandı ve bunların büyük bir kısmı (%96) Reddit'ten gelirken, küçük bir kısmı da XDA Developers (%3) ve Facebook'tan (%1) gelmekteydi.
Tüketiciler, telefonun üretim kalitesi, kamera ve ekranından oldukça memnun olduklarını söyledi. Ancak görünene göre Bixby ve TouchWiz konularında memnuniyet biraz düşük.
Kullanıcıların büyük bir kısmının Bixby tuşundan memnun olmaması çok şaşırtıcı değil ve çoğu kişi tuşun varsayılan olarak farklı komutlara bağlanabilmesini istiyor. Ancak Samsung'un tuşu yeniden ayarlama araçlarını engelleme çabalarını destekleyen kişiler de yok değil.
Etkileyici bir şekilde kullanıcıların %80'i, eğer zamanı geri alabilseler tekrar Galaxy S8'i alacaklarını söylüyor.
Awesomesauce1492'nin özetlediği üzere ortalamada 4.3/5 memnuniyet oranı ve %80 tekrar alma isteği ile Galaxy S8 kullanıcıları telefondan oldukça memnun gözüküyor.
Levent Öztürk
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