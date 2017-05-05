Galaxy S8, Bazı Bölgelerde Bu Yongayla Gelecek!
Galaxy S8'in bazı bölgelerde bu donanımsal teknolojiyle birlikte geleceği ortaya çıktı!
Galaxy S8'in bazı bölgelerde Gemalto'nun entegre Secure Element (eSE) yongasıyla geleceği ortaya çıktı. Bu yonga, iş dünyasının ve hükümetlerin kişisel verileri korumalarına yardımcı oluyor.
Gemalto'nun eSE yongası, şu an dünya çapındaki Galaxy A telefonlarda ve Çin'deki Galaxy C'lerde bulunuyor. Firma, yaptığı açıklamada Samsung'la Galaxy S8 için çalışmaktan heyecan duyduğunu söyledi ve çözümünün eşsiz bir dizi özelliğe sahip olduğunu vurguladı.
Yonganın hangi bölgelerdeki Galaxy S8'lerle geleceği tam olarak açık değil ancak Samsung Pay ödeme sistemini desteklediği anlaşılıyor. Secure Element yongasının nasıl çalıştığını yukarıdaki videoda yakından izleyebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın