Galaxy S8, Galaxy S7'ye Fark Attı!
Samsung'un yeni açıklaması, Galaxy S8'in daha şimdiden yakaladığı büyük başarıyı ortaya koyuyor!
Samsung, Galaxy S8'in şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en hızlı ön sipariş alan telefon olduğunu daha önce duyurmuştu. Ve şimdi de, aradaki farkın ne kadar olduğunu açıkladı.
Samsung'un yeni açıklamasına göre Galaxy S8 (ve S8 Plus), geçen yılın amiral gemisi Galaxy S7'den (ve S7 edge'den) yüzde 30 oranında daha fazla ön sipariş almayı başardı. Bu oranı önemli kılan sadece Galaxy S7 ile aradaki fark değil. Bilindiği gibi Galaxy S8, şirketin Galaxy Note 7 ile yaşadığı felaketten sonra piyasaya sürdüğü ilk amiral gemisi telefon. Ön sipariş rakamlarının böylesine yüksek olması, Samsung'a duyulan güvenin azalamadığını da kanıtlıyor.
Samsung Electronics Amerika'nın başkanı Tim Braxter, ön sipariş rakamlarından fazlasıyla mutlu olduklarını ifade ederken, yenilikçi cihazlarla kullanıcıların güvenine layık olamaya devam edeceklerinin altını çiziyor.
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