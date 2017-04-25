Galaxy S8, Galaxy S7'ye Fark Attı!

Samsung'un yeni açıklaması, Galaxy S8'in daha şimdiden yakaladığı büyük başarıyı ortaya koyuyor!

Galaxy S8, Galaxy S7'ye fark attı!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Sandbox içindeki Firefox'ta manşet kutularına tıkladığımda sayfalar açılmıyor. Sandbox içindeki Chrome'da sorun yok. Tarih ve saati düzelttiğim halde Opera Invalid Certificate uyarısı veriyor. Belki gücelleme ile düzelir....

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