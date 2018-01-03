Galaxy S8 kendi kendine uyanarak pilini tüketiyor

Bazı Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus sahipleri, ekranın kendi kendine açılarak telefonun pilini tüketmesine şahit oluyorlar!

Galaxy S8 kendi kendine uyanarak pilini tüketiyor

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