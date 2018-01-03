Galaxy S8 kendi kendine uyanarak pilini tüketiyor
Bazı Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus sahipleri, ekranın kendi kendine açılarak telefonun pilini tüketmesine şahit oluyorlar!
Galaxy S8 sahiplerinin internette paylaştığı şikayetlere göre telefon, ekranını kendi kendini açarak pilinin tükenmesine neden oluyor. Galaxy S8 ve S8 Plus'ta yaşanan sorun, Samsung forumlarında ve Reddit'te birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.
Sorun, ekranı güç düğmesine basarak kapattığınızda veya ekran süresi dolarak kendiliğinden kapandığında ortaya çıkıyor. Ekran bu noktada kendi kendine açılıyor ve kilit ekranı görünmeye başlıyor (kilit kendiliğinden açılmıyor). Ekran 10 saniye boyunca açık kaldıktan sonra kapansa da, sorun kendini tekrar ediyor ve ekranı tekrar açabiliyor. Böyle bir sorunun gün içinde sıkça yaşanması, tahmin edeceğiniz üzere pilin normalden daha hızlı tükenmesi demek. Samsung'un kapaklı kılıfını kullananların kılıf kapalıyken bile sorunu yaşamaya devam ettikleri söyleniyor.
Kullanıcılar, cihazı fabrika ayarlarına döndürmeyi, güvenli modda açmayı, önbellek bölümünü temizlemeyi denediklerini ancak sorunun devam ettiğini söylüyorlar. Sorunun kaynağı şimdilik bilinmiyor. Samsung'tan sorunla ilgili henüz herhangi bir açıklama gelmedi ancak hata, basit bir yazılım güncellemesiyle onarılabilir gibi görünüyor.
Siz de benzer bir sorun yaşadınız mı? Tecrübenizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın