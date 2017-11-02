Galaxy S8 Oreo Beta Görüntüleri Sızdı

Samsung Galaxy S8'in Android 8.0 güncellemesinden ekran görüntüleri, internete sızdı!

Galaxy S8 Oreo Beta Görüntüleri Sızdı
Oreo ile Galaxy S8'e gelen yeni emoji'ler.

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