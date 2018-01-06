Galaxy S8 Plus güncellemesinde yeni işlev keşfi!

Galaxy S8 Plus'ın Android Oreo güncellemesinde yapılan keşif, gelecek olan yeni ses işlevini gösterdi!

Galaxy S8 Plus güncellemesinde yeni işlev keşfi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Zyxel Multy X ile Roaming Evlere Geliyor
Galaxy S8 Plus güncellemesinde yeni işlev keşfi!
Exynos 9810 Tanıtıldı. İşte 10 Etkileyici Özelliği
Masaüstünüz için 60 müthiş duvar kağıdı!
ABD'nin en hızlısı artık Switch!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir