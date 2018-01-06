Galaxy S8 Plus güncellemesinde yeni işlev keşfi!
Galaxy S8 Plus'ın Android Oreo güncellemesinde yapılan keşif, gelecek olan yeni ses işlevini gösterdi!
Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'a yönelik Android 8.0 Oreo beta programı 15 Ocak'ta sona erecek. Bu durum, Oreo güncellemesinin ay sonu geleceği iddialarının doğru olduğunu gösteriyor olsa gerek. Galaxy S8 Plus'ın sızan Oreo yapılarında yeni yapılan bir keşif ise telefona Dolby Atmos desteğinin ekleneceğini gösterdi.
Snapdragon 835'li Galaxy S8 Plus'a yönelik Android 8.0 Oreo sürümünde rastlanan Dolby Atmos seçeneği, ayarlar bölümünde bulunuyor. Dolby Atmos ekolayzır seçeneği bazı Android'li telefonlara birkaç sene önce gelmişti. Bu işlevi telefonunuzu root'layarak cihazınıza ekleyebiliyordunuz.
Dolby Atmos, ekolayzır ayarlarını kurcalamanıza izin verdiği gibi kulaklıklar için sarmal ses de (surround) üretebiliyor. İşlev, aralarından seçim yapabileceğiniz Otomatik, Film, Müzik ve Ses ön-seçenekleriyle geliyor.
Yazılımın şu an bug'lar nedeniyle düzgün çalışmadığı, ön-ayarlar arasında geçişi yapmanın seste hiçbir fark oluşturmadığı söyleniyor. Dahası Dolby Atmos'u bir kez açtıktan sonra kapatamıyorsunuz.
Buradan yapının henüz tamamlanmadığı ve işlevin üzerinde biraz daha çalışılacağı anlaşılıyor. Yine de Samsung'un bu işlevi Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Oreo güncellemesine ekleyecek olması heyecan verici. Sadece Snaprdagon'lu Galaxy S8+'ta rastlanan işlevin Exynos'lu Galaxy S8 ve S8 Plus'lara gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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