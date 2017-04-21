Galaxy S8 Plus'ın Pili, Galaxy Note 7'ninkiyle Aynı!
Samsung'un yeni telefonu Galaxy S8 Plus'ta yapılan incelemeler, pil konusunda ilginç bir sürprizi ortaya çıkardı!
Samsung'un Galaxy Note 7 fiyaskosunun tekrarlanmaması için birçok somut adım attığını biliyoruz. Bu adımlar arasında kapsamlı bir pil testi programı var. Ancak Samsung'un Galaxy S8+'ta kullandığı pil, sorunun pilin tasarımından çok kalitesinden kaynaklandığını söylüyor.
iFixit'in incelemelerine göre Samsung'un Galaxy S8+'ta kullandığı pilin kapasitesi, tasarımı ve toleransı, Galaxy Note 7'nin pilindekiler ile tamamen aynı. Hatta Galaxy S8+'ın pili, Galaxy Note 7 pillerini sağlayan üreticiyle aynı.
iFixit'in bulgularına göre pilin cihaz içindeki konumu, boşluklar ve takviyeler, "Galaxy Note 7'ye çok ama çok benziyor". Onarım uzmanları, Samsung'un en son amiral gemisinin pilinin yerinden çıkartılmasının da çok zor olduğunu söylüyor. Yani pili değiştirmek eskisinden daha zor.
Tasarım benzerlikleri, Samsung'un yeni telefonunun aynı kaderi paylaşacağı anlamına elbette gelmiyor.
Zeynel A. Öztürk
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