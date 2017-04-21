Galaxy S8 Plus'ın Pili, Galaxy Note 7'ninkiyle Aynı!

Samsung'un yeni telefonu Galaxy S8 Plus'ta yapılan incelemeler, pil konusunda ilginç bir sürprizi ortaya çıkardı!

Galaxy S8 Plus'ın Pili, Note 7'ninkiyle Aynı!

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