Galaxy S8 Satışları, Galaxy S7'nin Gerisinde mi?
Yeni bir iddiaya göre Samsung, Galaxy S8'in satışlarından son zamanlarda pek bahsetmiyor çünkü...
Galaxy S8 ön satış rekorları kırarak Samsung'u sevindirmişti. Birkaç aydır piyasada olan telefon, artık onu gerçekten isteyenlerin çoğuna ulaşmış durumda.
Satışların ilk başlardaki büyük ilgi dalgasının durulmasının ardından yavaşlaması kaçınılmaz. Ancak Güney Kore'den gelen raporun iddiasına göre Galaxy S8 satışları, Galaxy S7'nin gerisinde kaldı.
Güney Kore merkezli The Bell'in haberine göre analistler, Samsung'un Galaxy S8'in ilk iki ayında 9,8 milyon birim sattığına inanıyorlar. Bu bilgi doğruysa 2016'daki aynı süre içinde 12 milyon birim satan Galaxy S7'den yüzde 20 daha az satış yapıldığı ortaya çıkıyor.
Samsung, 16 Mayıs'tan bu yana Galaxy S8 satışları hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Firma bu tarihte Galaxy S8'in dünya çapındaki ön siparişlerinin üç haftada 10 milyon birimi geçtiğini doğrulamıştı. Bir analiste göre Samsung'un satışlardan bahsetmemesinin nedeni, satışların yavaşlamış olması.
Galaxy S8 satışlarındaki yavaşlamanın nedeni, telefonun yeteri kadar beğenilmemesi değil, üst seviye telefon piyasasının "doygunluğa ulaşması" olarak düşünülüyor.
Zeynel A. Öztürk
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