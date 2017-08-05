Galaxy S8 Sevkiyatları İçin İlk Rakamlar Geldi!

Samsung'un, şu ana kadar kaç adet Galaxy S8 ve S8+'ı piyasaya sürdüğü nihayet ortaya çıktı!

Galaxy S8 Sevkiyatları 20 Milyon Üniteyi Geçti

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