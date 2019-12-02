Galaxy S8 ve Note 8'e Android 10 Gelecek mi?

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'in resmi Android 10 güncellemesi için zaten pek umudu yoktu. Bu modellerin güncellemeyi almayacağı, Samsung tarafından dolaylı yoldan olsa da doğrulandı.
Firmanın bazı ülkelerde yayınlanan resmi Android 10 güncelleme takviminde Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'in adı hiç geçmiyor. Bu durum, 2017'de çıkan bu telefonların güncellemeyi almayacağını doğruluyor. Samsung'un amiral gemisi ve bütçeye uygun telefon kesitine iki büyük güncelleme sunduğunu düşünürsek, Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'in Android 10'a yükselmeyeceği zaten belliydi. Ancak bir Samsung yetkilisinin Galaxy S8 kullanıcısına Android 10 güncellemesiyle ilgili yanlış bilgi vermesi, kafaları karıştırmıştı.
Firmanın gelecekte üçüncü güncellemeyi cihazlarına sunma ihtimali elbette var, ancak bunu en son telefon ve tablet modelleri için yapması daha muhtemel. Telefon değiştirme süresinin eskisinden uzun olduğunu düşündüğümüze, Samsung'un iki senelik güncelleme desteği süresini uzatmasını umuyoruz.
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