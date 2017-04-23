Galaxy S8 ve S7'nin Çözünürlüğü Nasıl Değiştirilir?
Galaxy S8 ve S7'nin ekran çözünürlüğünü değiştirmek, hiç de sandığınız kadar zor değil!
Samsung, en son amiral gemilerinde ekran çözünürlüğünü değiştirmenize izin veriyor. Bu sayede WQHD ekranın tüm gücünü sürekli olarak kullanmayabiliyor, pilden tasarruf edebiliyorsunuz.
Galaxy S8'de üç ekran seçeneği bulunuyor: HD+ (1480 x 730), FHD+ (2220 x 1080) veya WQHD+ (2960 x 1440). Seçeneğe dokunmazsanız, varsayılan olarak Full HD çözünürlüğü kullanıyorsunuz. Çözünürlüğü değiştirmek ise oldukça kolay.
Pil ömründen tasarruf etmek için en düşük çözünürlük olan HD+'ı seçebilir veya Gear VR gibi bir cihazda tam ekran deneyimi yaşamak için en yüksek çözünürlüğe geçiş yapabilirsiniz. Çözünürlüğü değiştirmek için Ayarlar uygulamasını açın ve Ekran bölümüne gidin.
Ekran altında parlaklık, mavi ışık filtresi, ekran çözünürlüğü gibi seçenekler göreceksiniz. Burada ekran çözünürlüğü çubuğunu sola veya sağa doğru sürükleyerek çözünürlüğü değiştirebilirsiniz. Çubuğu sola sürüklediğinizde en düşük çözünürlüğe, sağa sürüklediğinizde ise en yüksek çözünürlüğe geçmiş olacaksınız.
Galaxy S8 ve S8 Plus'taki seçenekleriniz HD+ (1480 x 730), FHD+ (2220 x 1080) ve WQHD+ (2960 x 1440) iken Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'deki seçenekleriniz, HD (1280 x 720), FHD (1920 x 1080) ve WQHD'den (2560 x 1440) oluşuyor. Hangi seçeneği kullanacağınızı belirledikten sonra sayfanın altındaki Uygula düğmesine basabilir ve yeni çözünürlüğünüze geçiş yapabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın