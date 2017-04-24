Galaxy S8 ve S8 Plus Fiyatlarına İlk İndirim Geldi!
Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın 5.000 TL sınırına dayanan fiyatlarına ilk indirim geldi bile. İşte yeni fiyatlar ve fazlası...
Galaxy S8 ve S8 Plus bir süredir ön siparişteydi; 21 Nisan itibariyle de satışa sunuldu. İlk tanıtıldığında fiyatları açıklayan ve Galaxy S8 Plus modeliyle 5.000 TL sınırına dokunan Samsung, Türkiye'de telefonun ön siparişi tamamlanmasının ardından indirime gitmesi çok sürmedi.
Ön siparişte rakamlar Galaxy S8 için 4.399 TL, Galaxy S8 Plus içinse 4.999 TL idi. Henüz gelen indirimle fiyatlar Galaxy S8 için 3.999 TL, Galaxy S8 Plus içinse 4.499 TL olarak belirlendi. Peki, ön siparişi yüksek fiyattan yapanlara ne olacak? Samsung'un onlara herhangi bir hediyesi veya para iadesi olacak mı? Bunlar Samsung Türkiye için sorulması gereken sorular...
Peki, merkez ofiste neler oluyor? Elbette Note 7 hadisesi halen unutulmuş değil. Ancak Samsung bu konuda elinden geleni yaptı ve görünüşe göre bu işe de yaradı. Şirket, özür diledi; değişim sözü verdi ve uyguladı ve batarya testlerinin nasıl yapıldığını gösterdi. Bunun neticesinde YouGov BrandIndex'e yansıyan sonuç ise, Samsung düşme eğilimi gösteren marka değerini, hızlı bir şekilde toparlamak için elinden geleni global çapta başarılı şekilde gerçekleştirmiş.
Elbette şimdi Samsung'un önünde yine bir süreç var. Bakalım Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleriyle ilgili satış ve memnuniyet raporları nasıl yansıyacak.
Ercan Uğurlu
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