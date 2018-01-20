Galaxy S8 ve S8 Plus'a Güvenlik Güncellemesi!
Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, Android Oreo güncellemesi öncesinde bir güvenlik güncellemesi almaya başladı!
Google, Android için en son güvenlik güncellemesini iki hafta önce yayınlamış ve hemen Pixel cihazların hizmetine sunmuştu. Şimdi ise Samsung, Çin'deki Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'lar için güncellenmiş firmware'leri dağıtmaya başladı.
Galaxy S8 (SM-G9500) için G9500ZCU2AQL2 ve Galaxy S8 Plus (SM-G9550) için G9550ZCU2AQL2 sürüm numaralı firmware'in dağıtıldığı söyleniyor. Bu iki telefon da Çin'de kullanılıyor ve Snapdragon 835 işlemcili modeller. Güncelleme, Android'le ilgili beş kritik onarım yaparken, Samsung'un kendi yazılımında 13 açığı kapatıyor.
Güncelleme şu an sadece Çin'de dağıtılıyor olsa da, diğer bölgelere ulaşması çok sürmeyecektir. Buradan çıkan bir başka anlam, Android 8.0 Oreo'nun beta testi bu hafta sonlanmış olsa da, bu güncellemenin cihazlara Şubat'tan erken gelmeyeceği.
Zeynel A. Öztürk
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