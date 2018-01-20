Galaxy S8 ve S8 Plus'a Güvenlik Güncellemesi!

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, Android Oreo güncellemesi öncesinde bir güvenlik güncellemesi almaya başladı!

Galaxy S8 ve S8 Plus'a Güvenlik Güncellemesi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyun Bilgisayarı nasıl alınır?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Samsung, GDDR6 Bellek Üretimine Başladı
League of Legends Şampiyonluk Ligi Başlıyor!
Google Arts & Culture'dan Ciddi İhmal
Moto G6 Plus, Kameralara Yakalanmış Görünüyor!
Herkesin Görmediği Google Prototipleri!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir