Galaxy S8 ve S8 Plus'ın Onarımı Ne Kadar Zor?
Galaxy S8'i ve Galaxy S8 Plus'ı parçalarına ayıran iFixit, cihazların "onarım kolaylığı" puanını verdi!
Yaklaşık bir ay önce tanıtılan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, yenilenen tasarımları ve müthiş Infinity Display ekranlarıyla dikkat çekiyorlar. Teknik özelliklerde de en üst seviyede bulunan cihazlar hakkında bilmediğimiz bir şey var: Hasar görmeleri durumunda Samsung'un yeni telefonlarını tamir etmek ne kadar kolay?
Cevap her zaman olduğu gibi iFixit'ten geldi. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ı parçalarına ayıran iFixit, cam öne panelin ve arka panelin güçlü biçimde yapıştırıldığını ve dahili bileşenlere erişimi çok zorlaştırdığını söylüyor. iFixit'e göre cam kavisli olduğu için hasar vermeden değiştirmek inanılmaz derecede zor. Telefonlar, toplamda on üzerinden dört "onarım kolaylığı" puanı aldılar.
Tamir edilebilirlik konusunda en iyisi olmasalar da, şimdiye kadarki ilk incelemeler gayet olumlu. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, ABD'de 21 Nisan'da, Avrupa'da ise 28 Nisan'dan itibaren satışa sunulacak.
Zeynel A. Öztürk
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