Galaxy S8'de Kablosuz Şarj Sorunu Çıktı!
"Kızıl ekran" sorununu henüz atlatan Galaxy S8'de bu sefer kablosuz şarjı ilgilendiren yeni bir sorun belirdi!
Galaxy S8 gibi ilgi odağındaki telefonların ilk günlerde sorunlara gündeme gelmesi, alışılmadık bir durum değil. Samsung'un yazılım güncellemesiyle çözdüğü "kızıl ekran" sorunun ardından şimdi de kablosuz şarj işleviyle ilgili bir sorun ortaya çıktı.
Sammobile'ın haberine göre bazı Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus sahipleri, telefonlarını Samsung'un Fast Charging şarj yüzeyini kullanarak şarj edememekten şikayetçiler. Bazı kullanıcılar, eski şarj yüzeylerinin Galaxy S8'deki Qi standardı desteğine rağmen yeni telefonları şarj etmediğini, ancak şarj etmesi gerektiğini söylüyor.
Samsung'un kablosuz hızlı şarj işlevini eski şarj yüzeylerinde bilerek, Galaxy S8'in pilinde oluşabilecek sorunlara engel olmak için kısıtlamış olması da mümkün. Eğer gerçekten böyle bir durum söz konusu ise Samsung'un kullanıcılarına durumu açıkça anlatması, yeni cihazlarında sorun olmadığını söylemesi gerekiyor. Aksi halde sorun, yazılım güncellemesiyle giderilebilecek basit bir firmware bug'ı da olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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