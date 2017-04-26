Galaxy S8'de Kablosuz Şarj Sorunu Çıktı!

"Kızıl ekran" sorununu henüz atlatan Galaxy S8'de bu sefer kablosuz şarjı ilgilendiren yeni bir sorun belirdi!

Oynat Galaxy S8'de Kablosuz Şarj Sorunu Çıktı! "Kızıl ekran" sorununu henüz atlatan Galaxy S8'de bu sefer kablosuz şarjı ilgilendiren yeni bir sorun belirdi!

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