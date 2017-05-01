Galaxy S8'de Yeniden Başlama Sorunu!

Bazı Galaxy S8 kullanıcıları, telefonlarında yaşadıkları bu sorundan şikayetçi!

Galaxy S8'de Yeniden Başlama Sorunu!

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