Galaxy S8'de Yeniden Başlama Sorunu!
Bazı Galaxy S8 kullanıcıları, telefonlarında yaşadıkları bu sorundan şikayetçi!
Samsung, Galaxy S8'deki "kızıl ekran" sorununu bir yazılım güncellemesiyle henüz çözdü ancak yeni bir sorun, Galaxy S8 sahiplerini üzüyor. Bazı kullanıcılar, Galaxy S8 veya S8 Plus'larının rastgele zamanlarda yeniden başlamasından şikayetçi.
Sayısız kullanıcının Samsung'un resmi topluluk sayfalarında ve XDA Developers forumlarında memnuniyetsizliklerini dile getirdiği söyleniyor. Samsung, kendi kendine yeniden başlama sorunuyla ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Bazı kullanıcılar, sorunun microSD kartlarından kaynaklandığını ileri sürüyor. Buna göre microSD kartı çıkararak sorun çözülebiliyor.
Bazı kullanıcılar ise sorunun Always On Display ekranındaki bir bug'dan ve güç tasarrufundaki bir sorundan kaynaklandığını düşünüyor. Sorunun kaynağı henüz tam olarak bilinmediği gibi Samsung'un ne zaman bir onarım sunacağı da belli değil. Umudumuz, Samsung'un kısa bir süre içinde bizi sorunla ilgili bilgilendirmesi.
Galaxy S8 veya Galaxy S8 Plus'ta benzer bir sorun yaşadıysanız, bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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