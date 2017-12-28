Galaxy S8'e yeni bir Oreo beta'sı dağıtılıyor

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, yeni bir Android Oreo güncellemesi almaya başladı!

Galaxy S8'e yeni bir Oreo beta'sı dağıtılıyor

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