Galaxy S8'e yeni bir Oreo beta'sı dağıtılıyor
Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus, yeni bir Android Oreo güncellemesi almaya başladı!
Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus için yeni bir Android 8.0 Oreo beta firmware'ini dağıtmaya başladı. Firmanın "ikinci beta" olarak adlandırdığı güncelleme, henüz Avrupa'daki Galaxy S8'lerde görünmüyor. Sammobile, güncellemeyi Hindistan'da satılan Galaxy S8'de gördüğünü söylüyor.
"ZQLE" sürüm koduyla gelen beta, hata onarımlarına yoğunlaştığı gözleniyor. Oreo'nun yeni işlevleri zaten sunulduğundan, Samsung'un hataları onarmasında şaşırtıcı bir şey yok.
Beta programına dahilseniz, güncellemenin telefonunuza gelip gelmediğini görmek için Ayarlar > Yazılım güncellemesi > Güncellemeleri elle indir seçeneğini kullanın. Güncelleme 613MB boyutunda, bu yüzden indirmeye başlamadan önce Wi-Fi'a bağlı olmaya dikkat edin. Beta sürümleri kullanırken öncelikle verilerinizi yedeklemeyi unutmayın.
Zeynel A. Öztürk
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