Galaxy S8'in Bixby Düğmesi Yine Kırıldı!
Samsung, Galaxy S8'deki Bixby düğmesini kurcalamamızı istemiyor ancak düğmeyi değiştiren yeni bir yol daha bulundu!
Samsung, yeni dijital asistanı Bixby'yi Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile hayatımızla bütünleştirmeyi umuyor. Henüz tam anlamıyla hazır olmasa da Bixby, Galaxy S8'deki deneyimin önemli bir parçası. Galaxy S8 ve S8 Plus'ın üzerindeki Bixby'ye özel düğme, bunun açık bir işareti.
Bixby düğmesi geliştiricilerin Galaxy S8'deki ilgi odaklarından biri olmuş durumda. Düğmenin işlevini değiştirmeye yönelik bir üçüncü parti araç, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ancak Samsung, yayınladığı bir güncellemeyle aracı devre dışı bırakmıştı. Şimdi ise düğmenin işlevlerini değiştirmeye yönelik yeni bir yöntem ortaya çıktı.
Yeni çözüm pek kusursuz değil ancak geliştirici Dave Bennett, Bixby düğmesine basarak Google Now'ı açmaya yarayan bir uygulama ortaya çıkardı. Yukarıdaki videoda da izleyebileceğiniz üzere Bixby düğmesine bastığınızda Samsung'un asistanı çok kısa olarak ekrana geliyor, ardından yerini Google Now alıyor.
Bennett, uygulamayı 20 dakikada oluşturduğunu, ilgi çekmesi halinde onu iyileştirip, geliştirebileceğini söylüyor.
Zeynel A. Öztürk
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