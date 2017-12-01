Galaxy S8'in Bu Sürümü Sadece İspanya'da Satılıyor
Galaxy S8 Plus'ın sadece tek bir ülkede satılan, özel bir sürümü daha bulunduğunu biliyor muydunuz?
Samsung'un İspanya'da kadınlara özel bir Galaxy S8+ modeli sattığını biliyor muydunuz? SMARTgirl Limited Edition adlı bu telefonu yukarıda görebiliyorsunuz.
SMARTgirl Limited Edition'ın özelliği, pembe (orijinal adıyla "Pink Rose") Galaxy S8+'ı yeteri kadar çekici bulmayanlara parıltılı bir Swarovski kılıf sunması. Kılıf her zamanki Swarovski kılıfları gibi mücevherle dolup taşmıyor ancak bunun çok basit bir nedeni var: SMARTgirl Limited Edition'ın fiyatı sadece 949 euro. Bu da yüksek bir fiyat ancak değerli taşlarla donatılmış "lüks" telefonlara kısayla yüksek sayılmaz.
Sadece İspanya'da satıldığı anlaşılan bu özel sürüm, stoklar tükendiğinde bir daha üretilmeyecek ve piyasadan geri çekilecek. Samsung'un telefonu diğer Avrupa ülkelerine ulaştırma ihtimali bulunsa da, bu ihtimal biraz düşük. Neyse ki firma, Pink Rose Galaxy S8+'ı daha çok pazara dağıtmayı planlıyor.
Böyle bir Galaxy S8+'a sahip olmak ister miydiniz?
Zeynel A. Öztürk
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