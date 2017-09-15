Galaxy S8'in Ekranı, iPhone X'ten Daha mı İyi?

iPhone X'in OLED ekranı, Galaxy S8'in Super AMOLED ekranı kadar iyi mi? İlk testlere bakılırsa durum biraz karışık...

Galaxy S8'in Ekranı, iPhone X'ten Daha mı İyi?

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