Galaxy S8'in Fiziksel Home Düğmesi Olsaydı...
Galaxy S8 fiziksel home düğmesini kaldırarak iyi bir iş yaptı; peki ama home düğmesi olsaydı nasıl görünecekti? Cevap, Samsung'un bu patentinde gizli!
Galaxy S8'in ekranı, telefonun ön yüzünü neredeyse tamamen kaplıyor. Samsung, bu harika tasarım için hem fiziksel home düğmesini, hem de logoyu kaldırdı. Ancak her telefonda olduğu gibi Galaxy S8 de final sürüme ulaşana kadar birkaç farklı sürümden geçti.
Yukarıdaki Samsung patenti, fiziksel home düğmeli bir Galaxy S8'in neye benzeyeceğini gösteriyor. Patentin fikirleri koruma altına almak üzere mi alındığı, yoksa bir prototipi mi yansıttığı bilinmiyor. Ancak çizim, home düğmesine önde pek yer kalmadığını açıkça gösteriyor. Home düğmesinin kaldırılmış olmasına sanırız sevinmeliyiz, aksi halde daha kötü bir tasarımla karşı karşıya kalacaktık. Düğmenin küçülen boyutları ve konumu, ergonomiyi muhtemelen iyice azaltacaktı.
Bununla birlikte parmak izi tarayıcısının kameranın hemen yanında değil, daha kolay ayırt edilebilen bir konumda olmasını tercih ederdik.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın