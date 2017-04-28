Galaxy S8'in Home Düğmesi "Kımıldıyor", Çünkü...

Bazı kullanıcılar, Samsung Galaxy S8'in home düğmesinin çok az da olsa hareket ettiğini fark etti. İşte bunun nedeni!

Galaxy S8'in Home Düğmesi "Kımıldıyor", Çünkü!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Sembol dikkat edilirse tam kare oluşturmuyor. iki kenarında boşluk var. Dolayısıyla sembol kaydırıldığında yeni yeri ile eski yeri arasında hiç bir çizgi çakışmıyor. Bu sayede çözümleri bence tam işe yarıyor. Nokta bile olsa burn-in ( yanık ) oluşmuyor :) Bu çekik gözlüler akıllı adamlar :)

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