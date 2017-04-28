Galaxy S8'in Home Düğmesi "Kımıldıyor", Çünkü...
Bazı kullanıcılar, Samsung Galaxy S8'in home düğmesinin çok az da olsa hareket ettiğini fark etti. İşte bunun nedeni!
Samsung'un en yeni telefonu Galaxy S8'e sahipseniz, home düğmesinin sabit durmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Samsung'u yakından takip eden blog Galaxy Club, ekrana yerleştirdiği bantlarla düğmenin çok az da olsa hareket ettiğini doğruladı.
Samsung'un düğmeyi kımıldatmasının nedeni, aynı yerde sürekli olarak görünen home simgesinin ekranda "burn-in" efektine yol açması. OLED ekranlar, sürekli olarak aynı görüntüyü gösterdiklerinde, burn-in sorunuyla karşılaşabiliyorlar. Home düğmesi ekran kapatıldığında bile görünür halde kaldığından, burn-in'e yol açma ihtimali, duvar kağıdı ve diğer simgelere göre daha yüksek.
Samsung, ekranı her açtığınızda düğmeyi çok az taşıyarak bu sorunu çözmüş bulunuyor. Dikkatle bakıldığında düğmenin renginin de biraz değiştiği görünüyor - muhtemelen bu da sorunu engellemeye yönelik bir önlem.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Sembol dikkat edilirse tam kare oluşturmuyor. iki kenarında boşluk var. Dolayısıyla sembol kaydırıldığında yeni yeri ile eski yeri arasında hiç bir çizgi çakışmıyor. Bu sayede çözümleri bence tam işe yarıyor. Nokta bile olsa burn-in ( yanık ) oluşmuyor :) Bu çekik gözlüler akıllı adamlar :)