Galaxy S8'in Kamera Kısayolu Çalışmıyorsa...
Bazı Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus sahipleri, kameraya hızla ulaşmayı sağlayan bu faydalı kısayolun artık çalışmadığını söylüyor!
Galaxy S8 veya Galaxy S8 Plus'ta kamerayı açmak için güç düğmesine çift bastığınızda hiçbir şey olmuyor mu? Muhtemelen yalnız değilsiniz.
Galaxy S6 ve S7'de kamerayı hızla açmak için home düğmesine çift basabiliyordunuz. Galaxy S8 home düğmesini kaldırdığı için bu işlev, güç düğmesine aktarıldı. Ancak kamerayı güç düğmesine çift basarak açmaya yarayan seçeneğin bazı Galaxy S8'lerde bulunmadığı ortaya çıktı.
Sammobile, Hindistan'da test amaçlı iki cihaza sahip olduğunu ve seçeneğin bu iki cihazda da bulunmadığını söylüyor. Seçeneğin en başından beri mi görünmediği, yoksa bir güvenlik güncellemesi sonucunda mı kaldırıldığı bilinmiyor. Yine telefonun Hindistan sürümünü (S8+, SM-G955FD) kullanan Android Central, ilgili seçeneği ayarlarda göremediğini ve işlevin çalışmadığını söylüyor.
Güç düğmesine çift basarak kamerayı açabilme işlevi, hızla fotoğraf çekmek istediğinizde kameraya çabucak ulaşmanızı sağlıyor. Kısayolun kaldırılması, kameraya ulaşmak için önce ekranı açmanız gerektiği anlamına geliyor. Samsung'un kısayolu neden kaldırdığını, bunu bilerek mi yaptığını henüz bilmiyoruz, ancak onu bir an önce geri getirmesini umuyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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Power tuşuna 3 kez basınca açılıyor artık