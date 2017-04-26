Galaxy S8'in Kamera Kısayolu Çalışmıyorsa...

Bazı Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus sahipleri, kameraya hızla ulaşmayı sağlayan bu faydalı kısayolun artık çalışmadığını söylüyor!

Okuyucu Yorumları

Toplam 1 Yorum

Power tuşuna 3 kez basınca açılıyor artık

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