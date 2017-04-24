Galaxy S8'in Maliyeti, iPhone 7'den Fazla!
Yapılan tahminlere göre Samsung Galaxy S8'in maliyeti, iPhone 7 gibi rakiplerden ve hatta Galaxy S7 Edge'den bile daha pahalı!
Belirli bölgelerde satışa sunulmaya başlanan Galaxy S8, mükemmel bir telefon. Ancak böyle müthiş bir telefonu üretmenin de bir maliyeti var.
IHS Markit'in hesaplamasına göre Galaxy S8'in üretim maliyeti, kullanılan madde ve üretim maliyeti dahil edildiğinde 307,5 doları buluyor. Samsung'un yeni telefonu, IHS Markit'e göre 225,1 dolara üretilen Galaxy S7 ve 271,2 dolara üretilen S7 Edge'e göre daha pahalıya mal oluyor. IHS'ye göre Galaxy S8'in üretimi, Apple iPhone 7 ve Google Pixel XL'den de maliyetli.
Aşağıda üst seviye birkaç telefonun istatistik sitesi Statista tarafından bir araya getirilen tahmini üretim maliyetlerini inceleyebilirsiniz.
Türkiye fiyatı 4.000 TL'den başlayan Galaxy S8, şimdiden rekor miktarda ön sipariş toplamış durumda.
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