Galaxy S9 Daha Güçlü Bir Pil ile Gelebilir!
Galaxy S9'un pil kapasitesi, bu yeni sızıntıya göre Galaxy S8'den daha yüksek olacak!
Amiral gemisi düzeyindeki telefonların pil kapasitesinin her sene artmasını beklesek de, bu beklentimiz gerçeğe dönüşmüyor. Üst seviye telefonlardaki piller, bazen önceki modellerine kıyasla biraz büyüse de bu her zaman gördüğümüz bir şey değil. Samsung'un Galaxy Note 7'de yaşadıklarından sonra pili güçlendirmekten çekindiği de bir gerçek.
Galaxy S9'un Galaxy S8'e kıyasla nasıl bir pille geleceğini henüz bilmiyoruz ancak bir süre önce sızan ölçüler, telefonun biraz daha kalın olacağını söylüyordu. Bu ise pile daha fazla alan kalması demek. Yeni gelen bir sızıntı ise Galaxy S9'un pil kapasitesinin gerçekten de Galaxy S8'den yüksek olacağının sinyalini veriyor. Çince bir kaynaktan gelen bilgiyi çevirmek güç olsa da, Galaxy S9'un 3.200mAh'lik bir pille geleceği anlaşılıyor. Bunun yanında Galaxy S9'un Quick Charge 3.0 desteği sunacağını da görüyoruz.
Galaxy S9'un 3.200mAh'lik bir pille gelmesi, pil kapasitesinin Galaxy S8'den güçlü olması demek. Bu durumda Plus modelinde daha da güçlü bir pille karşılaşabiliriz.
Elbette şu an için hiçbir şey kesinlik kazanmış değil. Bu dedikodunun doğru olup olmadığını ancak zaman gösterecek.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın