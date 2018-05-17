Galaxy S9 LTE Hızı iPhone X'ten Daha Yüksek
Samsung Galaxy S9'un LTE hızının iPhone X'e kıyasla çok daha fazla olduğu ortaya çıktı. Peki ama ne kadar hızlı; bu bizim için neyi değiştiriyor?
Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9 + cep telefonunun piyasadaki en hızlı akıllı telefonlardan olduğunu ve bugün en yakın rakiplerinden %42 daha hızlı indirme hızına sahip olduğunu açıkladı. Bu iddia, saygın bir veri hızı analiz şirketi olan Ookla tarafından derlenen verilere dayanıyor.
Galaxy S9 ve Galaxy S9+, bu testte iPhone X, Google Pixel 2 ve Galaxy S7'ye karşılaştı. İki nesil eski el cihazı, Samsung'un kendi el cihazlarındaki veri performansının, başlamasından bu yana nasıl geliştiğini görmek için listeye eklendi. Galaxy S8, geçtiğimiz yıl bir gigabit LTE yongasıyla piyasadaki ilk telefonddu ve T-Mobile, laboratuvar koşullarında 900Mbps'den fazla indirme hızına ulaşabileceğini gösterdi.
Ookla, bu çalışmayı Şubat-Nisan 2018'den Birleşik Devletler'deki 4G LTE ağ taşıyıcılarının Speedtest Intelligence verilerini analiz ederek gerçekleştirdi. Ayrıca, ağırlıklı ortalamaları da daha yüksek doğrulukla değerlendirdi. Testler tekrarlanabilir sonuçlar verdiği için ulusal çaplı taşıyıcıların 4G LTE ağ sonuçlarındaki ortalama indirme hızları ağırlıklı ortalamaları karşılaştırarak yeni amiral gemilerinin rekabetten yüzde 42 daha hızlı olduğunu ortaya koydu.
LTE hızları telefonların üzerinde bulundukları taşıyıcı, ağdaki tıkanıklık, o alandaki kapsama alanı, verilerin indirildiği sunucu hızı gibi çeşitli faktörlere dayanarak her iki cihazda önemli ölçüde değişecektir. İndirilmekte olan dosya türü gibi çeşitli ve hesaba katması zor etkenler de bulunuyor.
Dolayısıyla Galaxy S9 LTE hızları kağıt üzerinde iPhone X'ten kesinlikle yüzde 42 daha hızlıdır ancak siz bir kullanıcı olarak gerçek dünyada bu liderliğin tam boyutunu hissedemeyebilirsiniz. Gerçek deneyim önemli ölçüde değişebilir ancak yine de, iPhone X sahibi ile özellikleri karşılaştırırken bu Galaxy S9 için büyük bir avantaj.
Ali Ruhi Öztürk
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