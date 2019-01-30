Galaxy S9, Nihayet ABD'de de Güncelleniyor
Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, beklediği Android Pie güncellemesini ABD'de de almaya başladı.
Samsung, Android 9 Pie güncellemesini Türkiye dahil olmak üzere Avrupa'daki Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus sahiplerine Aralık 2018'de dağıtmaya başlamıştı. Güncelleme şimdi ABD'ye de ulaştı.
Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Galaxy Note 9'un Android 9 Pie güncellemesi, ilk olarak Comcast'in Xfinity Mobile abonelerine dağıtılacak. Samsung'un The Verge'e yaptığı açıklamaya göre diğer sağlayıcıların aboneleri, güncellemeyi "önümüzdeki aylarda" görecekler. Xfinity aboneleri, Samsung'un yenilenen kullanıcı arayüzü One UI'ye de ulaşma şansı bulacaklar. One UI, Samsung'un telefonlarının arayüzünü tek elle kullanmayı kolaylaştıracak biçimde tekrar düzenliyordu.
Durumu karışık hale getirse de, diğer taşıyıcıların güncellemeyi ne zaman dağıtacağı ise belli değil.
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