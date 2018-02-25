Galaxy S9 ve S9 Plus Teknik Özellikleri!

Galaxy S9 ve S9 Plus, kağıt üzerinde neler sunuyor? İşte yeni Samsung amiral gemilerinin teknik özellik listesi...

  • Zeynel A. Öztürk
Oynat Samsung Galaxy S9+ elimizde! Lansmanın hemen ardından deneyimleme alanına geçtik ve Galaxy S9 Plus'ı hızlı bir şekilde inceledik.

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