Galaxy S9 ve S9 Plus Teknik Özellikleri!
Galaxy S9 ve S9 Plus, kağıt üzerinde neler sunuyor? İşte yeni Samsung amiral gemilerinin teknik özellik listesi...
- Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9 ve S9 Plus sonunda resmi olarak tanıtıldı. Barselona'da telefonları denemekle meşgul olan editörlerimiz, ilk yorumlarını birazdan CHIP Online'da paylaşacaklar. Peki Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus kağıt üzerinde neler sunuyor? İşte yeni Samsung amiral gemilerinin teknik özellikleri.
|Samsung Galaxy S9
|Samsung Galaxy S9+
|Ekran
|5,8 inç Super AMOLED
|6,2 inç Super AMOLED
|Çözünürlük
|1440x2960
|1440x2960
|İşlemci
|Snapdragon 845 (Çin, ABD) veya Exynos 9810 Octa
|Snapdragon 845 (Çin, ABD) veya Exynos 9810 Octa
|RAM
|4GB
|6GB
|Depolama
|256GB'a kadar
|256GB'a kadar
|Arka kamera
|12 MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.5", 1.4 µm, Dual Pixel PDAF)
|12MP (f/1.5-2.4, 26mm, 1/2.55", 1.4 µm, Dual Pixel PDAF) + 12MP (f/2.4, 52mm, 1/3.6", 1 µm, AF) çift arka kamera
|Ön kamera
|8 MP, f/1.6, autofocus, 1440p, dual video call, Auto HDR
|8 MP, f/1.6, autofocus, 1440p, dual video call, Auto HDR
|İşletim sistemi
|Android 8.0 (Oreo)
|Android 8.0 (Oreo)
|microSD desteği
|Var
|Var
|Ses
|Stereo hoparlörler
|Stereo hoparlörler
|Kulaklık girişi
|Var
|Var
|NFC
|Var
|Var
|Radyo
|ABD ve Kanada'da FM radyo
|ABD ve Kanada'da FM radyo
|Bağlantı
|USB 3.1 Type-C 1.0
|USB 3.1 Type-C 1.0
|Sensörler
|İris tarayıcısı, parmak izi tarayıcısı, ivme ölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, basınç ölçer, kalp ritmi, SpO2
|İris tarayıcısı, parmak izi tarayıcısı, ivme ölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, basınç ölçer, kalp ritmi, SpO2
|Pil
|Çıkarılmayan Li-ion 3.000mAh
|Çıkarılmayan Li-ion 3.500mAh
|Ölçüler
|147.7 x 68.7 x 8.5 mm
|159.5 x 73.4 x 8.1 mm
|Ağırlık
|163 gram
|173 gram
|Renk seçenekleri
|Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple
|Midnight Black, Coral Blue, Titanium Gray, Lilac Purple
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