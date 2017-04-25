Galaxy S9'un Her Yanı Ekran Olabilir!
İddialara göre Samsung'un yakın gelecekteki telefonları, kavisli ekran işini biraz abartarak bunu yapabilir!
Galaxy S8'in kavisli ekranını sevdiyseniz, daha kavisli ekranlara hazırlanın. Kore'den gelen bilgilere göre Samsung, dört tarafı ekranla kaplı telefonlar üretmek için çabalıyor.
ET News'un haberine göre dört bir yanı ekranla kaplı Samsung telefonların tüm gövdesinin yüzde 98'i, ekrandan oluşabilir. Tek önemli sorun ise bunu gerçeğe dönüştürmenin o kadar kolay olmaması. Ekran, Samsung Display'in şu anki laminasyon süreciyle cihazın etrafına sarıldığında, ETNews'a göre her köşede bir kör nokta oluşuyor. Bu kör noktalar, dokunmaları algılamıyor, sadece ekran görevi görüyor.
Ekran laminasyon zorluklarının Apple'ı da etkilediği, Apple'ın iPhone 8'de bu yüzden düz OLED ekran kullanacağı iddia ediliyor. iPhone'ların ekranını üreten firma ise ETNews'a göre Samsung olacak. iPhone 8'in kavisli ekrana sahip olmayabileceğini daha önce de duymuştuk ancak rapora göre Apple ve Samsung, sorunu çözmek için çalışmaktalar.
Bu arada LG'nin de dört yanı ekrandan oluşan telefonlar üretmenin yollarını aradığı iddia ediliyor. Xiaomi Mi Note 2'nin kavisli ekranlarını üreten LG'nin üretimi hızlandırdığı söyleniyor.
Üretim sorunları aşılsa bile, dört yanı camla kaplı bir telefon gerçek hayatta başka sorunlarla karşılaşabilir. Cam yüzeyin çoğalması, telefonun kolayca hasar görebilecek alanının da artması anlamına geliyor.
Zeynel A. Öztürk
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