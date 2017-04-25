Galaxy S9'un İşlemcisi İçin Çalışıyorlar!
Galaxy S8 henüz satışa sunulmaya başlandı ancak Samsung, bir sonraki telefonu için şimdiden önemli bir adım daha attı!
Galaxy S8 sahipleri telefonlarıyla yeni tanıştılar ancak Güney Kore'den gelen bir rapor, Samsung ve Qualcomm'un bir sonraki Samsung amiral gemisi için çalışmaya başladıklarını söylüyor.
İki dev, şu an Galaxy S9 olarak anılan amiral gemisinin işlemcisi üzerindeki çalışmalarını başlattılar. Sammobile, Galaxy S8'in Snapdragon 835 işlemciyle geldiğini vurgulayarak Galaxy S9'un "Snapdragon 945" adlı işlemciyle gelebileceğini söylüyor. Rapora göre işlemcinin geliştirme süreci tamamlandıktan sonra toplu üretim, Samsung veya Tayvan merkezli TMSC tarafından yapılacak.
Galaxy S8 ve S8 Plus'ta kullanılan Snapdragon 835, 10nm üretim teknolojisine sahip ve 14nm işlemcilere göre yüzde 27 performans geliştirmesi ve yüzde 30 güç verimliliği vadediyor. Snaprdragon 945'in daha yüksek bir performans sunmasını bekleyebiliriz ancak rakamlar üzerinde tahmin yürütmek için henüz çok erken.
Zeynel A. Öztürk
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